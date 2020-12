Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 14:20 Uhr

Koblenz

Einbruch in Koblenzer Kiosk

Einbrecher drangen in der Nacht zum Sonntag, 09.08.2020, gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Kiosks/ Videothek in der Rizzastraße ein.