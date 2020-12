Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 15:14 Uhr

Koblenz

Einbruch in Kirche

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Sonntag, 19.07.2020, in das Pfarrhaus sowie in die St. Laurentius-Kirche in Koblenz, Koblenzer Straße 16, einzubrechen.