Koblenz

Einbruch in Kiosk schlug fehl

In der Nacht zum Freitag, 30.10.2020, 02.50 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Kiosk in Koblenz, Büngertsweg, Ecke Deutschherrenstraße, einzubrechen.