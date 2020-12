Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 12:00 Uhr

Koblenz

Einbruch in Kindergarten – Ein Tatverdächtiger festgenommen

Am Donnerstag, 03.09.2020 wurde der Koblenzer Polizei um 04.30 Uhr ein Einbruch in die katholische Kindertagesstätte in der Balthasar-Neumann-Straße gemeldet.