Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 14:51 Uhr

Einbruch in Kenn

In der Nacht von Freitag, dem 23. Oktober, 18 Uhr und Samstag dem 24. Oktober, 0:15 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kenn ein.