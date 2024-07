Koblenz

Einbruch in Juweliergeschäft in Koblenz – Polizei sucht Zeugen

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

In der vergangenen Nacht vom 30. auf den 31.07.24 kam es zwischen 02. und 03.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Schlossstraße in Koblenz.