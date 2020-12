Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 10:31 Uhr

Hermeskeil

Einbruch in Hermeskeil

Zwischen Donnerstag, dem 10. September, 6 Uhr und Sonntag, dem 13. September, 22:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Trierer Straße in Hermeskeil ein.