Saarburg

Einbruch in Haus der Vereine

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

Zwischen Dienstag, 16. Juli, 23 Uhr, und Donnerstag, 18. Juli, 7:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine Hintertür Zutritt zum Haus der Vereine in der Straße Am City-Parkplatz in Saarburg.