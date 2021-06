Einbruch in Gülser Pfarrbüro

In der Nacht zum Sonntag, 27.06.2021, kam es zu einem Einbruch in das Pfarrbüro der Kath.

Kirchengemeinde St. Servatius in der Gulisastraße in Koblenz.



Unbekannte Täter betraten durch die offensichtlich unverschlossene Eingangstür das Gebäude. Anschließend brachen diese die Eingangstür zum Pfarrbüro auf. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht.



Soweit bislang bekannt, wurde eine Geldmappe mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen.



Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.



