Einbruch in Grundschule Zewen

Im Zeitraum von Montag, den 22. November, 18 Uhr, bis Dienstag, den 23. November, 7:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Gebäude der Grundschule Zewen und die zugehörige Kindertagesstätte in der Fröbelstraße ein.



Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in das Objekt und entwendeten Diebesgut im niedrigen vierstelligen Bereich.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Trier, Tel.: 0651/9779-2290, in Verbindung zu setzen.



