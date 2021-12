Einbruch in Geschäft, Löhrstraße in Koblenz – Zeugenaufruf

12.2021) kam es gegen 03.21 Uhr zu einem Einbruch in den Vodafone-Shop in der Löhrstraße 23 in 56068 Koblenz.



Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 03.15 und 03.30 Uhr Personen im Shop oder in der Nähe des Tatortes gesehen haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter Rufnummer 0261- 103-2510.



