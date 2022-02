Einbruch in Gaststätte am Kirchplatz in Bendorf

In der Nacht vom 06.02.2022 auf den 07.02.2022 kam es zu einem erneuten Einbruchsdiebstahl in eine auf dem Kirchplatz in Bendorf befindliche Gaststätte.

Hierbei zerschlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe der Glasfront und verschafften sich über die dahintergelegene Terrassentür Zugang in das Objekt. Dort wurden sodann mehrere Flaschen Alkohol entwendet, bevor die Täter die Örtlichkeit wieder verließen. Zeugen, die in oben genanntem Zeitraum im Bereich des Kirchplatzes in Bendorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf unter 02622-94020 zu melden.



