Einbruch in Einfamilienhaus in Bendorf

Am 20.10.2021 in der Zeit zwischen 19:15 – 22:30 Uhr kam es in der Mühlenstraße in Bendorf zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus . Ein unbekannter Täter hebelte die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangte während der Abwesenheit der Eigentümerin in das Wohnhaus. Anschließend wurden sämtliche Schränke und Behältnisse durchwühlt und entleert sowie Bargeld und Schmuck entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf unter 02622 – 94020 zu melden.



