Hermeskeil

Einbruch in Einfamilienhaus

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

Am Montag, 20. Mai, zwischen 13:45 Uhr und 18:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Gartenfeldstraße in Hermeskeil.