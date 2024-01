Einbruch in Einfamilienhaus

54292 Trier-Ruwer, Fortunatusstraße (ots) – Im Zeitraum vom Dienstag, den 23.01.2024, bis zum Freitag, den 26.01.2024 gegen 17:03 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in Trier-Ruwer eingebrochen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Balkontür gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Im Anschluss konnten die unbekannten Täter mit bislang unbekannter Beute unerkannt flüchten.



Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Auffälligkeiten an oder in der Nähe der Tatörtlichkeit machen können, sich unter der 0651/9779-2290 zu melden.



