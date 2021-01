Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in ein Reihenhaus in Pluwig eingebrochen und haben Bargeld und persönliche Papiere gestohlen.

Nach bisherigen Ermittlungen stiegen die Unbekannten in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 27. Januar, zwischen 23 Uhr und 8 Uhr in das Reihenhaus in der Bahnhofstraße ein und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2154 oder 0651/9779-2290.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell