Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 15:30 Uhr

Weißenthurm

Einbruch in Einfamilienhaus

In Weißenthurm wurde am Samstag, den 08.08.2020, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 00:20 Uhr durch bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Lerchenstraße eingebrochen.