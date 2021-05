Mertesdorf

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mertesdorf

Bislang unbekannte Täter nutzten die zufällige Abwesenheit der Eigentümer und brachen am Vormittag des 21.05.2021 in ein Einfamilienhaus in der Straße 'Auf Krein' in Mertesdorf ein.