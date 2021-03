Einbruch in die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier – Tatverdächtiger festgenommen

Der 31 Jahre alte, polizeibekannte Mann begab sich zunächst zur Gebäuderückseite der ADD am Willy-Brandt-Platz und schlug hier insgesamt sechs Fensterscheiben zum Erdgeschoss ein. Nachdem er hierrüber keine Zutrittsmöglichkeit zum Objekt erlangte, erklomm er einen Balkon im 1. Obergeschoss.



Dort schlug er eine weitere Fensterscheibe ein und konnte das Fenster über den Griff öffnen. Im Gebäude suchte er in mindestens fünf Räumen nach Beute und flüchtete, nachdem die Alarmanlage ausgelöst hatte.



Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei, den Mann zu stellen.

Während der nun einsetzenden kurzen Flucht entledigte er sich unter anderem einigen Diebesgutes und Einbruchswerkzeuge, konnte jedoch von den Polizeibeamten schnell eingeholt werden.



Gegen die Festnahme wehrte er sich, weshalb die Beamten ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG/Taser) einsetzen mussten.



Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war, wurde er ins Polizeigewahrsam eingeliefert.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der 31-Jährige dem Amtsgericht Trier vorgeführt. Dies erließ Haftbefehl gegen den Mann, worauf er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.



In der gleichen Nacht wurde versucht, in die nahegelegene Kreisverwaltung einzubrechen. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass auch diese versuchte Tat dem Festgenommenen zuzuschreiben ist.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell