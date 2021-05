Einbruch in Büros der Großbaustelle Carl-Zeiss-Straße

In der Nacht zum 04.05.2021 kam es zu einem Einbruch in das Baubüro der Großbaustelle in Koblenz, Carl-Zeiss-Straße 2. Unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein und brachen die Tür zum Baubüro auf.

Unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein und brachen die Tür zum Baubüro auf. Aus diesem Raum wurden mehrere Elektronikgeräte gestohlen. (u.a. Laptops und Drucker).



Der Schaden wird auf rund 16000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.



