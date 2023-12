Einbruch in Bürogebäude und weitere Einbruchsversuche in Trier-Süd

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag, den 30. November auf Freitag, den 1. Dezember zwischen 18:10 Uhr und 13 Uhr in ein Bürogebäude in der Saarstraße in Trier ein und erbeuteten hierbei Elektronikgeräte.

Es wurden außerdem ein weiteres Bürogebäude in der Saarstraße sowie eine Gaststube in der Matthiasstraße angegangen.



Bei Taten wurde jeweils versucht durch Aufhebeln von Außentüren in die Objekte zu gelangen.

Da die Taten sowohl örtlich als auch zeitlich naheliegen kann von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden.



Bisher hat sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der eine männliche Person und einen PKW in diesem Bereich beobachten konnte, welche sich dort länger aufgehalten und sich die Objekte angeschaut habe.



Die Person und der PKW wurden wie folgt beschrieben:

Person: männlich, ca. 175cm groß, grüner Pullover mit Militär-Embleme, kurze helle Haare, südländisches Erscheinungsbild

PKW: roter Ford Escort mit TR- Kennzeichen



Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der 0651/9779-2290 zu melden.



