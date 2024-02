Trier

Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 23. Februar, 15:30 Uhr, und Montag, 26. Februar, 7 Uhr, in das Bürogebäude des Zentrums für Sozialpädiatrie und Frühförderung in der Luxemburger Straße in Trier ein.