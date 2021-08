Einbruch in Bürogebäude

Am vergangenen Wochenende, 06.09.08.21, wurde in ein Bürogebäude in Koblenz, Pastor-Klein-Straße 10, eingebrochen.

Koblenz (ots). Am vergangenen Wochenende, 06.-09.08.21, wurde in ein Bürogebäude in Koblenz, Pastor-Klein-Straße 10, eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch ein Toilettenfenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Büroräume. Soweit bislang bekannt kam es hierbei zum Diebstahl eines Laptops sowie diversen Lebensmitteln.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.



