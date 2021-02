Einbruch in Bürogebäude

In der Nacht zum Sonntag, 21.02.2021 kam es gegen 02.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in Koblenz, Emser Straße 10. Der oder die Täter drangen in das Gebäude ein und durchsuchten einige Büros.

Koblenz (ots). In der Nacht zum Sonntag, 21.02.2021 kam es gegen 02.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in Koblenz, Emser Straße 10.



Der oder die Täter drangen in das Gebäude ein und durchsuchten einige Büros.



Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich des Tatortes nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.



