Einbruch in Büro eines Weinguts

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, den 27. Oktober, gegen 21:35 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe, Zutritt zum Büro des Weinguts der Vereinigten Hospitien am Krahnenufer.

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild



Anschließend gelangten sie in die Verkaufsräumlichkeiten, durchsuchten einen dort befindlichen Schrank und verließen sodann, nach Auslösung der Bewegungsmelder und dadurch der Alarmanlage, das Gebäude ohne etwas zu entwenden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.



