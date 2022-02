Einbruch in Bäckereifiliale

Im Zeitraum von Samstag, den 26. Februar 2022, 19 bis 20 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Trierer Gartenfeldstraße ein.





Die Unbekannten gelangten über den Innenhof durch das Aufbrechen eines Fensters in die Bäckereifiliale. Sie entwendeten einen Standtresor in dem sich Bargeld befand und verursachten einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Täter flüchteten unerkannt mit dem Diebesgut.



Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Trier, Tel.: 0651/9779-2290, in Verbindung zu setzen.



