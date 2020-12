Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Am Montag, den 13.07. 2020, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 02:38 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Autoverwertung in der Max-Schwarz-Straße in Lahnstein ein.

Lahnstein (ots). Am Montag, den 13.07.2020, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 02:38 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Autoverwertung in der Max-Schwarz-Straße in Lahnstein ein. Trotz Hinzuziehung mehrerer Polizeistreifen konnten vor Ort keine tatverdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Es wurden sämtliche Büro- und Geschäftsräume angegangen und durchwühlt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten durch einen aufmerksamen Zeugen vage Hinweise zu zwei Fahrzeugen, darunter einem dunklen VW Sharan, erlangt werden, die die Tatörtlichkeit zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit verließen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder den oben erwähnten Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lahnstein unter tel. 02621 913-0 oder per Mail pilahnstein@polizei.rlp.de. zu melden.



