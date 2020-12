Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 10:30 Uhr

Koblenz

Einbruch in Arzheimer Kirche

In der Zeit zwischen Sonntag, 30.08.2020, 19.00 Uhr und Montag, 19.00 Uhr wurde in die evangelische Kirche in Koblenz-Arzheim, Blindtal 60, eingebrochen.