Trier

Einbruch in Apotheke

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Zwischen Samstag, 22. Juni, 16:30 Uhr, und Montag, 24. Juni, 6:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Apotheke in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Trier ein.