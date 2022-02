Einbruch in abgelegenes Einfamilienhaus bei Ollmuth

Am Donnerstag, 17. Februar, gegen 13.39 Uhr kehrte einer der Hausbesitzer zum Wohnhaus zurück und hörte noch Schritte im Haus. Eine verständigte Streife konnte niemanden mehr im Gebäude feststellen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Entwendet wurden Schmuck und weitere Gegenstände. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell