Einbrecherin lässt sich häuslich nieder

Am gestrigen Dienstag, 09.03.2021 brach eine Frau gegen 13.10 Uhr in ein Haus in der Blumsgasse in Koblenz ein.

Diese schlug eine Scheibe im Erdgeschoss ein und betrat durch dieses Fenster die Wohnung, in der sie sich bis circa 16.10 Uhr aufhielt.



Während des Aufenthaltes verköstigte sich die Frau und sah sich überall in der Wohnung um. Bevor sie das Haus verließ, zog sie Kleidungsstücke der Hausbewohnerin an und ließ ihre getragenen Kleidungsstücke zurück.



Die Täterin hat rote, hochgebundene Haare und war gegen 13.00 Uhr mit einer roten Jacke, dunkler Hose und weißen Schuhen bekleidet. Beim Verlassen des Hauses trug sie eine helle, olivfarbene Jacke und führte eine pinke Nike-Sporttasche mit sich.



Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.



