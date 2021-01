Einbrecher zu laut – Einbruch scheitert

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des 26. Januar versuchte ein Einbrecher sich durch den Keller eines Hauses in der Franz-Georg-Straße Zutritt zu einer dortigen Wohnung zu verschaffen.





Hierbei war er jedoch so laut, dass Bewohner im Haus aufmerksam wurden und der Einbruch im Versuchsstadium endete. Der Täter ergriff unerkannt die Flucht. Die Tat könnt sich nach den ersten Ermittlungen zwischen 5 und 6 Uhr ereignet haben.



Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell