Einbrecher nach kurzer Flucht gestellt

Nur wenige Minuten dauerte es, bis ein 18-Jähriger nach seiner Tat am 10.12.20 durch die Polizei festgenommen wurde. Der Mann hatte zuvor gegen 02.30 Uhr mit einem Gullydeckel eine Scheibe im Eingangsbereich eines Geschäfts in Koblenz, Löhrstraße 25, eingeworfen.

Aus diesem stahl er dann drei Jacken im Wert von rund 120 Euro. Nach der Tat flüchtete er auf einem Fahrrad, welches er in Tatortnähe unerlaubt an sich an dich genommen hatte. Im Rahmen der Fahndung wurde er dann am Altengraben durch Beamte der Bundespolizei festgenommen. Der junge Mann stand leicht unter Alkoholeinfluss. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell