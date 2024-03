Boppard

Eigentümer eines aufgefundenen Krankenfahrstuhls gesucht

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Durch die Polizei in Boppard wurde in KW 8 ein schwarzer Elektro Scooter (Krankenfahrstuhl) unbesetzt in der Straße „Auf der Zeil“ in Boppard aufgefunden und sichergestellt.