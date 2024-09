Koblenz

Eichen (Landkreis Altenkirchen) – 2. Nachtragsmeldung zur Verpuffung in einem Wohngebäude

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

In Ergänzung zur Veröffentlichung der bisherigen Informationen im Zusammenhang mir der Verpuffung in einem Wohnhaus in Eichen teilt die Polizei ergänzend mit: Der Statiker der Bauaufsicht hat das Wohnhaus am 03.09.2024 in Augenschein genommen. Er stellte fest, dass eine Treppe stark beschädigt ist und zunächst abgestützt werden muss.