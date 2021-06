E-Bikes gestohlen

Am Samstag 19.06.2021 kam es zwischen 16:30 – 18.30 Uhr auf dem Remigiusparkplatz in Boppard zur Entwendung von 2 Pedelecs.

Die beiden E-Biks waren mit entsprechenden Schlössern gesichert, zudem noch am Fahrzeug befestigt. Aufgrund der Spurenlage muss davon ausgegangen werden, dass die massiven Fahrradschlösser vor Ort durchtrennt wurden. Beim Abtransport der E-Bikes wurde zudem das Fahrzeug beschädigt.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen getroffen und kann Hinweise auf möglich Täter oder benutzte Fahrzeuge geben?

Wem sind Personen aufgefallen, die eventuell eine Tasche mit sperrigen Werkzeugen (Bolzenschneider etc.) mitgeführt hat?

Hinweise werden erbeten an piboppard@polizei.rlp.de oder unter 06742/809-0



