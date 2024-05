Drogen-und Alkoholkontrollwoche der Polizei Simmern

Anzeige

Im Rahmen dieser wurden zahlreiche Fahrzeuge und Personen überprüft.

Hierbei mussten insgesamt drei Trunkenheitsfahrten geahndet werden. In einem der drei Fälle wurde noch am selbigen Tag die Fahrerlaubnis durch die zuständige Führerscheinstelle entzogen.

Alle drei verantwortlichen Fahrer erwartet jetzt ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Zudem konnten zwei Fahrzeugführer überführt werden, welche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. In einem weiteren Fall wurde ein nicht versicherter E-Scooter festgestellt und aus dem Verkehr gezogen.

In einem weiteren Fall wurden bei einer vierköpfige Personengruppe unerlaubte Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt; ihnen wurde aus präventiven Gründen eine mögliche Weiterfahrt untersagt, um der Begehung

weiterer Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten vorzubeugen.



Die Polizeiinspektion Simmern weist alle Verkehrsteilnehmer eindringlich darauf hin, kein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen Betäubungsmitteln zu führen, da hierdurch nicht nur die eigene Sicherheit sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer erheblich beeinträchtigt wird.



