Drogen in Bendorf sichergestellt

Im PKW konnte eine vermeintlich nicht geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. In einem günstigen Moment gelang dem beschuldigten Beifahrer die Flucht. Dieser konnte auch trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbindung des Polizeihubschraubers, nicht mehr festgenommen werden.



Am 08.12.2020 stellte sich der Beschuldigte aus freien Stücken bei der Polizei. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz der Haftrichterin vorgeführt, die anschließend einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



