Dringende Fahndung – 12-jähriges Mädchen vermisst

Sie wurde zuletzt gegen 18 Uhr in Koblenz im Stadtteil Neuendorf, Bereich Kammertsweg, gesehen.



Julina befindet sich derzeit in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt dringend Hilfe.



Durch Polizei und Feuerwehr wurden bereits umfangreiche Suchmaßnahmen bis in die frühen Morgenstunden durchgeführt. So kamen bislang u.a. auch der Polizeihubschrauber, Boote der Wasserschutzpolizei und Mantrailer-Hunde der Feuerwehr Lahnstein zum Einsatz.



Die Suchmaßnahmen wurden am Vormittag des 10.03.2022 wieder aufgenommen – bislang leider ohne Erfolg.



Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Julina geben kann oder sie nach dem 09.03.2022, 18.00 Uhr gesehen hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Koblenz, 0261/103-2690 zu melden.



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise:

Julina wirkt deutlich älter, ist 1,65 m groß und ca. 52 kg schwer. Sie hat braune, bis über die Schultern reichende Haare.



Bekleidet ist sie mit einer Jeanshose und einem grauen Nike Hoody.



Hier geht's zu den Fotos der Vermissten: https://s.rlp.de/NVXYX



