Urbach

Dreistigkeit kennt keine Grenzen / Versuchter Fahrraddiebstahl nach VU auf BAB 3

Von Verkehrsdirektion Koblenz

Am 23.10.24 verlor der 45-jährige Fahrer eines BMW gegen 15.00 Uhr auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, zwischen der AS Neuwied und der AS Dierdorf, seinen auf dem Dach des PKW befestigten Fahrradträger.