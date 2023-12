Drei Beamte in den Ruhestand verabschiedet

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa





Im Rahmen einer kleinen Feierstunde gemeinsam mit den jeweiligen Vorgesetzten und der Personalvertretung überreichte Frau Rakowski Erster Polizeihauptkommissar Jörn Geibel, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Wust und Polizeihauptkommissar Joachim Hagen ihre Urkunden und entließ die Beamten mit den besten Wünschen in den neuen Lebensabschnitt.



EKHK Jörn Geibel trat im April 1990 in den Polizeidienst ein. Zuvor verrichtete er von 1978 bis 1990 seinen Dienst beim Bundesgrenzschutz. 1993 bis 1996 besuchte er die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) in Büchenbeuren und verrichtete anschließend bis Oktober 1997 Dienst im Polizeipräsidium Koblenz bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach. Im November 1997 folgte der Wechsel ins Polizeipräsidium Trier zur Kriminalinspektion Idar-Oberstein. Bis Ende 2001 war EKHK Geibel im Kommissariat 5 eingesetzt. Danach wechselte er zur Zentralen Kriminalinspektion Trier ins Kommissariat 12. Von April 2002 bis August 2009 verrichtete er erneut seinen Dienst im Kommissariat 5 der Kriminalinspektion Idar-Oberstein und war gleichzeitig Abwesenheitsvertreter des Kommissariats 4. Im August 2009 wechselte er dann zum Kommissariat 4 und war seit Januar 2017 Leiter dessen.



EPHK Andreas Wust begann im August 1980 bei der Bereitschaftspolizei seinen Dienst. Von März bis September 1983 absolvierte er die Landespolizeischule und verrichtete anschließend bis August 1987 erneut Dienst bei der Bereitschaftspolizei. Nach dem Erwerb der Fachhochschulreife und dem Besuch der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) bis Mitte 1992, wechselte er zum Polizeipräsidium Trier und zur dortigen Polizeiinspektion als Dienstgruppenleiter. Ende des Jahres 1993 wurde er in der Führungs-und Lagezentrale des PP Trier eingesetzt und war seit Mai 1995 bis zu seiner Pensionierung Polizeiführer vom Dienst.



PHK Joachim Hagen trat im August 1983 in den Polizeidienst ein. Von 1983 bis 1985 gehörte er der Bereitschaftspolizei an. Nach dem Besuch der Landespolizeischule bis 1986 kehrte er erneut zur Bereitschaftspolizei zurück. Im April 1990 wechselte er zum Polizeipräsidium Mainz und war dort als Streifenbeamter tätig. 1993 erfolgte der Wechsel zum Polizeipräsidium Koblenz. Dort verrichtete er bis 1999 seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Koblenz 2, bevor er zwei Jahre der Polizeiinspektion Cochem angehörte. 2001 folgte der Wechsel zum Polizeipräsidium Trier, hier war er bis 2003 bei der Polizeiinspektion Trier tätig. Im Anschluss verrichtete EPHK Hagen erneut jeweils ein Jahr bei der Polizeiinspektion Cochem und bei der Polizeiinspektion Trier seinen Dienst, bis er 2005 zur Führungszentrale des PP Trier wechselte. Seit 2010 war er als Kriminal-und Bezirksbeamte bei der Polizeiinspektion Schweich tätig.



