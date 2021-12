Drängelnde Fahrweise – Zeugen gesucht

Gegen 11:00 Uhr am Samstag kam es auf der B9 in Höhe der Ortslage Spay, Fahrtrichtung Koblenz, zu einem Vorfall mit einem ungestümen Fahrzeugführer eines Audi.

Dieser soll vorausfahrende Verkehrsteilnehmer bedrängt bzw. nachfolgende ausgebremst haben.

In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Boppard in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Boppard



Mainzer Straße 42-44

56154 Boppard



Telefon: +49 6742 8090

Telefax: +49 6742 809-100



piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell