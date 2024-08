Mülheim-Kärlich

Diebstahl von Starkstromkabel im Industriegebiet Mülheim-Kärlich

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Am Samstag, den 03.08.2024, wurden im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr, durch bislang unbekannte Täter mehrere Meter Starkstromkabel von einer Baustelle in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich entwendet.