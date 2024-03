Trier

Diebstahl von Kompletträdern bei Autohaus in Trier

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12. März in der Zeit von ca. 17 Uhr bis 8 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter die Reifen mitsamt Felgen von zwei neuen Fahrzeugen bei einem Autohaus in der Ruwerer Straße in Trier.