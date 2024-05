Weißenthurm

Diebstahl von Kirmesflagge

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Am Sonntag, den 26.05.24, kam es im Zeitraum zwischen Mitternacht und 08:30 Uhr durch unbekannte Täter zum Diebstahl einer Kirmesflagge samt Fahnenstab in der Hauptstraße in Weißenthurm.