Diebstahl von Grabvasen auf dem Friedhof

Simmern/ Hunsrück (ots) – Friedhof Simmern, Im Zeitraum vom 18.08. – 20.08.2021 kam es zum Diebstahl mehrerer Grabvasen, die auf den Gräbern verankert waren. Die Gräber lagen im älteren Teil des Friedhofes. Hinweise nimmt die Polizei in Simmern entgegen, Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Simmern zu melden.



