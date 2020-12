Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Koblenz (ots). Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 16.07.2020, kam es auf dem Friedhof im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein zu einer Reihe von Diebstählen. Soweit bislang bekannt, wurden an mindestens zehn Grabstätten Vasen und Grablaternen gestohlen. Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer: 0261-1030, in Verbindung zu setzen.



