Diebstahl von drei Fahrrädern in Halsenbach

Am Mittwochabend, den 11.09.2024, im Zeitraum zwischen 18:00 und 21:30 Uhr, wurden in der Kastanienstraße in Halsenbach drei Fahrräder aus einer Garage entwendet.