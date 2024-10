Diebstahl von Bargeld aus unverschlossenen PKWs

Koblenz OT Paffendorfer Höhe (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter gingen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02.

/03.10.) die Johannes-Popitz-Str. in Koblenz, OT Pfaffendorfer Höhe, ab und prüften sämtliche auf der Straße parkenden PKWs auf offene Türen. Hierbei stellten sie diverse nicht verschlossene PKWs fest. Aus zwei Fahrzeugen konnte daher Bargeld entwendet werden. Die Polizei Lahnstein bittet um Hinweise zu den Tätern und weist in diesem Zusammenhang daraufhin parkende Fahrzeuge stets zu verschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen.



Die Täter konnten durch einen der Geschädigten gesichtet und als jugendliche Personen beschrieben werden. Weiteres nicht bekannt.



