Diebstahl von 4 E-Bikes in Kettig.

Der Schuppen war mit einem Vorhängeschloss gesichert, was den/die Beschuldigten jedoch nicht davon abhielt/-en diesen aufzubrechen und anschließend noch die verschlossenen E-Bikes zu entwenden.



Kettig, Am Grabengässchen



Im ähnlichen Zeitraum wie bei der vorherigen Tat, wurde auch in der Nacht, zum Sonntag, den 08.10.23 von 03:00h bis 11:00h in unmittelbarer Nähe ebenfalls zwei hochwertige E-Bikes aus einer Garage entwendet. Diese waren ebenfalls verschlossen.



Es ist bei beiden Diebstahlstaten von den gleichen Beschuldigten auszugehen. Es gab bereits einen Hinweis auf einen Transporter zum besagten Zeitraum.



Weitere Hinweise auf die Taten bitte an die Polizei Andernach.



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



